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Gazi'de marketi müşterilerle yakacaklardı

Gazi Mahallesi'nde 25-30 kişilik yüzleri maskeli grup, bir market ve banka şubesini molotof kokteylleriyle ateşe vermek istedi.

17 Mayıs 2009 03:00

Gazi Mahallesi'nde 25-30 kişilik yüzleri maskeli grup, bir market ve banka şubesini molotof kokteylleriyle ateşe vermek istedi.

Polis olaya panzerle müdahale etti, suyla hem alevleri söndürdü hem saldırganları uzaklaştırdı. Ama saldırının göreni dehşete düşüren boyutu da bundan sonra ortaya çıktı.

Benzerleri sık sık yaşandığı için saldırı sırasında marketin indirilen kepenkleri yeniden kaldırıldığında içerden onlarca müşteri çıktı.

Bölümü örgüt yandaşlarının markete alev topuna dönen molotof kokteyllerini gönderdiği sırada aralarında çocukların da bulunduğu müşterilerin içerde oldukları anlaşıldı.

Saldırganlar bir banka şubesini de yakmaya çalıştı. Polisin olaya müdahalesiyle saldırganlar ara sokaklara girerek ortadan kayboldu.

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