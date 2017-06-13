Gaziantep'teki kına gecesi saldırısı davası Kayseri'de görülecek

IŞİD’in düzenlediği Antep’teki kına gecesi katliamına ilişkin dava Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

20 Ağustos 2016 tarihinde 56 kişinin hayatını kaybettiği katliamla ilgili Gaziantep 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayan yargılamanın, kamu güvenliği dikkate alınarak başka ile nakli talep edilmiş, Yargıtay 5’inci Ceza Dairesi bu talebi onaylayarak dosyanın Kayseri’deki ağır ceza mahkemesine gönderilmesine oy birliği ile karar vermişti.

20 klasör halinde Kayseri Adliyesi’ne gelen dava dosyası, terör davalarından sorumlu 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanacak. Mahkeme tarihinin, dosyanın incelemesi neticesinde belirleneceği ifade edildi. Davada tutuklu Mehmet Şahin Erğan, Mehmet Çalıkuşu, Ahmet Köşgeroğlu, Ali Çalıkuşu, Fadile Cebael, Hacı Polat, Hasan Uzun, Mehmet Karakurt, Abdurrahman el-Najjar’ın “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs etmek, tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme, silahlı terör örgütüne üye olma” gibi çeşitli suçlardan 4 ile 60 kez arasında değişen ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor. Davanın diğer tutuklu sanıkları olan Enes Karataş ve Yunus Sarı’nın da “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilmişti. (Kayseri/DHA)