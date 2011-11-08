-Gaziantep'teki kazada ölü sayısı 5'e yükseldi GAZİANTEP (A.A) - 08.11.2011 - Gaziantep'te, minibüsün akaryakıt istasyonu duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Edinilen bilgiye göre, kazada ağır yaralananlardan Mustafa Göksu (35), kaldırıldığı Şehit Kamil Devlet Hastanesinde kurtarılamadı. Gaziantep Yavuzeli karayolunun 20. kilometresinde Erdinç Çelik'in kullandığı 27 E 6547 plakalı minibüsün akaryakıt istasyonunun duvarına çarpması sonucu sürücü, Hatice(66) ve Abdulkadir Çelik (1) ile Muharrem Dağdelen (1) ölmüştü. Kazada yaralanan 21 kişiden 10'unun Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesinde, 8'inin Şehitkamil Devlet Hastanesinde, 2'sinin 25 Aralık Gaziantep Devlet Hastanesinde, 1'in de Gaziantep Özel Primer Hastanesinde tedavi altında olduğu bildirildi. Kazada ölen ve yaralananların, Yavuzeli'nin Bakırca köyünden Gaziantep'e gelmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.