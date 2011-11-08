T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gaziantep'teki kazada ölü sayısı 5'e yükseldi GAZİANTEP (A.A)

08 Kasım 2011 17:26

-Gaziantep'teki kazada ölü sayısı 5'e yükseldi GAZİANTEP (A.A) - 08.11.2011 - Gaziantep'te, minibüsün akaryakıt istasyonu duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Edinilen bilgiye göre, kazada ağır yaralananlardan Mustafa Göksu (35), kaldırıldığı Şehit Kamil Devlet Hastanesinde kurtarılamadı. Gaziantep Yavuzeli karayolunun 20. kilometresinde Erdinç Çelik'in kullandığı 27 E 6547 plakalı minibüsün akaryakıt istasyonunun duvarına çarpması sonucu sürücü, Hatice(66) ve Abdulkadir Çelik (1) ile Muharrem Dağdelen (1) ölmüştü. Kazada yaralanan 21 kişiden 10'unun Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesinde, 8'inin Şehitkamil Devlet Hastanesinde, 2'sinin 25 Aralık Gaziantep Devlet Hastanesinde, 1'in de Gaziantep Özel Primer Hastanesinde tedavi altında olduğu bildirildi. Kazada ölen ve yaralananların, Yavuzeli'nin Bakırca köyünden Gaziantep'e gelmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24