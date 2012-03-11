Gaziantep'teki Kadınlar Satranç Şampiyonası'na mini etek ve dekolte damga vurdu

T24 - Avrupa Satranç Birliği, Gaziantep’te düzenlenen Avrupa Kadınlar Satranç Turnuvası’nda sporculara mini etek ve dekolte yasağı getirdi. Ancak turnuvaya katılan kadın sporcular karara uymadı.



Gaziantep’te düzenlenen Avrupa Bireysel Kadınlar Satranç Şampiyonası’nda “mini etek” ve “dekolte” tartışması yaşandı.

Vatan gazetesinin haberine göre; Avrupa Satranç Birliği, 27 yıllık tarihinde ilk kez sporcular için müsabaka sırasında uymak zorunda oldukları kılık-kıyafet yönetmeliği yayımladı.

Alınan kararla, kadın sporculara dizlerinin 10 cm üzerinde mini etek giymeleri yasaklandı ve çok aşağıda olmamak kaydıyla gömleklerinin sadece sadece üst iki düğmesini açık bırakabilecekleri belirtildi.

Parmak arası terlik ve sandaleti yasaklayan genelgede, “Dini nedenler dışında oyuncular şapka ya da örtü takamaz” denildi.

Yasağa uymayan sporcuların oyundan uzaklaştırılacakları ve uygun kıyafetle gelmeyen izleyicilerin de salondan çıkarılacağı ifade edildi.

Ancak turnuvaya katılan birçok kadın sporcunun yasaklara uymadığı görüldü.



Stoisavljevic: Avrupa'da tartışılmıyor



Avrupa Satranç Birliği Genel Sekreteri Sava Stoisavljevic, kurallarla ilgili olarak “Biz turnuvalarımızın düzenlendiği her ülkenin geleneklerine saygılıyız. Örneğin bazı ülkelerde kadın oyuncular başlarını örtmek zorunda. Avrupa’da bu tip konular pek tartışılmıyor” dedi.



'Boşboğazlık yapmış'



Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Ali Nihat Yazıcı, yasağın Dünya Satranç Federasyonu’nun da yasağı desteklemediğini belirterek, “Ciddi anlamda belirsiz olan bu kurallar arasında, kıyafetlerin aşırı olmaması ve delik olmaması gerektiği şeklinde çok garip anlaşılmaz ifadeler var. Türk makamlarının da bu konuyla hiç ilgisi yok. Avrupa Satranç Birliği Genel Sekreteri de resmen boşboğazlık yapmış” dedi.