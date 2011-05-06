-GAZİANTEP'TEKİ CİNAYETLERE 2 TUTUKLAMA GAZİANTEP (A.A) - 06.05.2011 - Gaziantep'te, anne ile 3 çocuğun evlerinde öldürülmeleriyle ilgili olarak gözaltına alınan 2 zanlı, tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan ve bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlılardan cinayet zanlısı Cuma Ayhan'ın oğlu Sefer Ayhan ile Cesur Bulut Cumhuriyet savcısına ifade verdi. Sefer Ayhan ile Cesur Bulut, tutuklanmaları istemiyle sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından ''cinayete yardım ve yataklık etme'' suçundan tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, halen firarda olan zanlı Cuma Ayhan'ın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. -AİLE İÇİN KLİP HAZIRLANDI- Gaziantep'te bir anne ve 3 çocuğunun tabanca ile öldürülmesinin ardından aile için klip hazırlandı. Edinilen bilgiye göre, Konak Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, 35 yaşındaki anne Gül Aksoy ile çocukları 14 yaşındaki Melisa ve 8 yaşındaki ikizleri Melike ile Kader'in, tabanca ile öldürülmüş olarak bulunmasının ardından, içerisinde ölen ailenin fertlerinin bulunduğu bir klip hazırlandı. Öldürülen 14 yaşındaki Melisa'nın daha önce de yerel sanatçı Mehmet Sadıç'ın ''Bak Yine Sensiz'' isimli klibinde Sadıç'ın sevgilisini oynadığı, Sadıç'ın da bağlı bulunduğu kasetçilik firmasına klibi hazırlattığı öğrenildi. Hazırlanan klipte, 14 yaşındaki Melisa, ikiz kardeşleri Melike ve Kader ile anneleri Gül'ün görüntülerine yer veriliyor. Klibin fon müziğinde ise Kurtlar Vadisi dizisinde Memati'nin oğlunun öldürülmesinin ardından söylenen ''Mamoş'' türküsünün kullanılması dikkati çekiyor. -OKUL SIRALARI BOŞ KALDI- Bu arada, Gaziantep'te anne ve ablalarıyla birlikte korkunç cinayete kurban giden ikizlerin okul sıraları boş kaldı. Gaziantep'te yataklarında uyurlarken başlarına ve boğazlarına tabancayla ateş edilerek öldürülen ikizlerin anne ve ablalarıyla birlikte bugün Mersin'de toprağa verildi. -OLAY Gaziantep'te, dün meydana gelen olayda, Konak Mahallesi 40. Sokak'ta bulunan evde, anne Gül Aksoy (34) ile ikiz çocukları Melike ve Kader (8) ile ablaları Melisa (14) evlerinde tabanca ile vurularak öldürülmüştü.