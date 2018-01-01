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Gaziantep'te yeni yılın ilk bebeği 'Hamza'

Mücahit YOLCU- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, yeni yılın ilk dakikasında 3 kilo 600 gram ağırlığında dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeğine 'Yakup' ismi verildi

01 Ocak 2018 03:55

Mücahit YOLCU- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, yeni yılın ilk dakikasında 3 kilo 600 gram ağırlığında dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeğine \'Yakup\' ismi verildi.
Muhasebeci Talip ve ev hanımı Yüksel Bostancı çiftinin saat 00.01\'de dünyaya gözlerini açan ilk bebeği 3 kilo 600 gram doğdu. 75\'inci Yıl Kadın Hastalık ve Doğum Hastanesi\'nde normal doğumla dünyaya gelen bebeği hastanede ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, aileyi kutladı. Tahmazoğlu, minik bebeğe çeşitli hediyeler ve yarım altın hediye etti.
Talip Bostancı, yeni yılın ilk dakikasında doğal ilk bebeklerine kavuştukları için mutlu olduklarını belirtti.
İlk bebeğine kavuşan ve duygulanıp gözyaşı döken Yüksel Bostancı ise, oğluna Yakup ismini verdiklerini söyledi.
Şahinbey Başkan Mehmet Tahmazoğlu da aileyi tebrik ederek, çocuklarının vatana ve millete hayırlı bir evlat olması temennisinde bulundu.
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