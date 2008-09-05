Gaziantep'te yeni 'Dişli'

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde `imar planı değişikliği' ile rant iddialarına bir yenisi eklendi. AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey'in, MÜSİAD üyesi işadamı Eyyüp Göymen'le protokol imzaladıktan 2 gün sonra Belediye Meclisi'nde 11 bin metrekarelik lise yerinin bir bölümünün ticari alana dönüştürülmesi karşılığında, arsa sahibinden 700 bin YTL'lik bağış çeki alındığının yankıları sürerken, bu kez kentin gelişme bölgesi olan Güvenevler Mahallesi'nde 119 bin metrekarelik arazinin 14 milyon YTL'ye satın alındıktan 3 gün sonra, alışveriş merkezleri kuran bir firmaya 87.5 milyon YTL'ye satıldığı ortaya çıktı. Bu satış işleminin üzerinden bir ay geçmeden de, imar planında tarım alanı olarak gözüken alanın belediye meclisi kararıyla ticari alana dönüştürüldüğü belirlendi.Arsayı, varislerin hisselerini toplayarak satın alıp, 3 gün sonra 73.5 milyon YTL karla satan AKP'li iş adamının İskenderunlu, yerel ve genel seçimlerde belediye başkanlığı ya da milletvekilliği aday adayı olarak adı yerel basında geçen Nuri Üysen olduğu anlaşıldı. Nuri Üysen, arsayı satın almadan önce belediye yetkilileri ile görüşüp, imar değişikliği yapılma garantisi aldığını itiraf etti.CHP Genel Merkezi'nin de mercek altına aldığı Gaziantep'te `Varan 2' olarak adlandırılan rant iddiasının ilk aşamasında AKP'li işadamı Nuri Üysen, imar planında `Tarım Bakanlığı Antep Fıstığı Kültür Sahası' olarak görünen, merkez Şehitkamil İlçesi Güvenevler Mahallesi Pafta 8-10, ada-3554 ve parsel 313'e kayıtlı 45 varisli 119 bin 920 metrekarelik arsayı 12 Şubat 2008 tarihinde varislerinden toplam 14 milyon YTL'ye satın aldı. 15 Şubat 2008'de aynı yeri alışveriş merkezleri kuran Lüksemburg merkezli olmasına rağmen Almanya'da faaliyet gösteren `PD Tree Gayrimenkul Yatırım Şirketi'ne 87.5 milyon YTL'ye sattı.İşadamına 3 günde 73.5 milyon YTL'lik rant sağlayan bu satış Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü'nün kayıtlarında da aynı rakamlarla yer aldı. 32 yıldır tarımsal alan statüsünden çıkıp değerlenmesini bekledikleri ve defalarca imar tadilat talepleri geri çevrilen arsanın ilk sahipleri bu yerde neler olacağını merakla beklerken, arsayı alıp sonra da satan Üysen, yeni malik PD Three Gayrimenkul Yatırım Şirketi'nin vekili olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne 6 Mart 2008'de başvurarak, arsanın `yoğunluklu ticari alana' dönüştürülmesi isteğinde bulundu. İddiaya göre belediye yetkilileri ile ön görüşmelerde, 119 bin 920 metrekarelik alanın yüzde 55'inin, yapılacak imar değişikliği ile kazanılacak değere karşılık Büyükşehir Belediyesi'ne bağışlanması kararlaştırıldı.Üysen'in imar tadilatı yapılması şartıyla bağış yapma teklifi Gaziantep Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 11.03.2008 tarih ve 308 sayılı kararıyla kabul edilip, daha sonra da yasa ve yönetmelik hükümlerine göre ilçe belediyesini ilgilendiren meclis kararları ve söz konusu alanın tarım alanından ticari alana dönüştürülmesi kararları alındı. Bu kararlar ile Büyükşehir Belediyesi'ne kalan arsanın yüzde 55'nin yüzde 27.5'i Şehitkamil İlçe Belediyesi'ne intikal ettirildi. Tüm bu işlemyler, arsanın 73.5 milyon YTL artan bedelle devrini takip eden bir ay içinde hızla tamamlandı. Karar askıdayken 21 farklı konuda itirazlar olduysa da, belediye meclisi itirazları yerinde görmedi. Bunun üzerine CHP İl Başkanlığı imar plan değişikliğinin iptali istemiyle Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açtı.Büyükşehir Belediyesi'nin 1/5000'lik planda yaptığı değişiklik, 1/1000'lik planda da uygulanması için alt birim olan Şehitkamil İlçe Belediye Meclisi'ne gönderildi. 3 kez gündeme alınan imar plan değişikliği, çoğunluk sağlanamadığı için ilçe meclisinden geçmedi. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi bir kez de olağanüstü toplantı çağrısı yaptı, ancak yine yeterli çoğunluk sağlamadı. İlçe Belediye Meclisi üyelerinin bir kısmının, bu imar değişikliğini onaylamaya taraftar olmadığı için toplantılara katılmadığı, İlçe Belediye Başkanı AKP'li Metin Özkarslı'nın da Büyükşehir Belediyesi'nde bu tadilatın görüşüldüğü toplantıya gitmediği öne sürüldü.Gelişmelerle ilgili olarak soruları yanıtlayan Nuri Üysen, söz konusu arsayı varislerinden 14 milyon YTL'ye toplayıp, 87.5 milyon YTL'ye sattığını doğrularken, belediyeden imar değişikliği garantisi aldıkları için bu işe girdiğini söyledi. Yakında Alman ortaklarla bir basın toplantısı yaparak geniş açıklamalar yapabileceğini belirten Üysen, kendisinin de bu yabancı ortaklı şirkete ortak olduğunu vurgulayarak, şöyle dedi:"Bazı şeyleri konuşup şirkete karşı güç duruma düşmek istemiyorum. Orada toplama adına vekaleti ben aldım, ben yaptım. Benim yerime şirkette başka bir çalışan da olabilirdi. Eğer imarı çıkarsa çıktı, çıkmazsa belediyeden bağışladığımız yerimizi geri alacağız. Aslında orada belediye başkanıyla iki defa görüştüm. Bizden aldığı yeri de bize 20- 22 trilyona verecek."Böylece imar değişikliği ile arsanın 4'te birinin değerinin bile, ilk sahiplerine toplamı için ödenen 14 milyon YTL'den fazla olduğu ortaya çıktı.Gündeme getirdiği İstanbul Silivri'deki arsa rantı iddiaları ile ilgili olarak AKP Milletvekili Şaban Dişli'nin parti yönetiminden istifasını sağlayan CHP, Gaziantep'teki `süper arsa' ve `ballı arsa' tanımlamaları yapılan bu arsalarla ilgili olarak geniş bir araştırma başlattı. İmar planı değişikliklerini yakın takibe alan CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici, 119 bin metrekarelik arsa ile ilgili olarak, "14 milyon YTL'ye satın alınan bir arsanın 3 gün sonra 87.5 milyon YTL'ye satıldığının belgelerini görünce gözlerime inanamadım" dedi. Ekici, Nuri Üysen'in neye güvenerek tarım alanını varislerinden topladığını, 3 gün sonra ise Lüksemburg orijinli firmanın aynı arsaya 87.5 milyon YTL'yi nasıl ve neyin garantisiyle verdiğinin yorumunun kolayca yapılabileceğini söyledi.AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asıl Güzelbey ise, bu gelişmelerlere ilgili soruları yanıtsız bıraktı.