Gaziantep'te 'Vasat' üyesi 16 kişi serbest

Gaziantep'te, terör örgütü Vasat'a yönelik olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Adana, Adıyaman, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa polisleriyle eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve örgüt lideri olduğu ileri sürülen Şahmerdan S., oğulları Muhammet S. ve Süheyl S. ile Mehmet Y., Ahmet B., İzzettin A., Abdullah T., İsmet Y., Mehmet K., Hüseyin P., Resul B., Mehmet B., Ökkeş T., Orhan Ç., Aydın Y. ve Abdullah D., çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

