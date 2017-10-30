Gaziantep'te valilik ve emniyet binası kavşağındaki kutu, bomba paniği yaşattı

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP Valiliği ile İl Emniyet Müdürlüğü\'nün yakınında bulunan kavşaktaki tramvay yoluna üzerine taş konularak, bırakılan kutu, bomba paniğine neden oldu. Bomba imha uzmanları tarafından incelenen kutu, boş çıktı.

Olay, öğle saatlerinden sonra Muammer Aksoy Bulvarı\'nda meydana geldi. Valilik ve emniyet müdürlüğü binalarının da yakın olduğu tramvay yolunda, üzerinde taş bulunan A4 kağıdı kutusunu görenler, bomba olabileceği şüphesiyle durumu polise haber verdi. İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, güvenlik önlemi alıp, kavşak çevresindeki yolları yaya ve araç trafiğine kapattı. Tramvay seferlerinin durduğu olay yerine gelen bomba imha uzmanları, mobese görüntülerinden de yararlanıp, kutunun boş olduğunu belirledi. Bomba imha uzmanının incelediği kutunun boş olduğunun anlaşılması üzerine kavşak, trafiğe yeniden açıldı.



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