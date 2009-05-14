Gaziantep'te trafik kazası: 8 yaralı

Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu, 4'ü aynı aileden 8 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Yağmur Karaçay yönetimindeki 46 KY 250 plakalı otomobil, Gaziantep-Osmaniye kara yolunun 25. kilometresinde, Mehmet Şahin idaresindeki 27 LY 034 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada, aynı aileden Çetin, Mustafa, Mete ve Zehra Şahin ile otomobil sürücüsü Yağmur Karaçay, Süheyla Karaçay, Ülkü İnce ve Seher Doğan yaralandı.



Yaralılar, Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi ile 25 Aralık Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

