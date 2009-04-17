Gaziantep'te terör örgütü üyesi 2 kişi yakalandı

Gaziantep'te terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gönderilen yakalama emri üzerine harekete geçen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Vatan Mahallesi'nde geçici ikamet eden Şeyma A. ile Karataş Mahallesi'nde bir evde kaldığı belirlenen Murat A'nın yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Her iki zanlının da evde olmaması üzerine aramayı genişleten ekipler, zanlıları Şanlıurfa'ya kaçarken Nizip ilçe girişinde bir otomobilde yakaladı.



İlgili Cumhuriyet Başsavcılıkların talimatı üzerine, gözaltına alınan Şeyma A'nın İstanbul'a, Murat A'nın ise İzmir'e gönderileceklerini, geniş sorgulamalarının burada yapılacağını bildirdi.



İki zanlının da terör örgütünün gençlik yapılanmasının üyeleri olduğu, terör örgütü PKK'ya adam kazandırma çalışmaları ile yardım ve yataklık yapma suçundan gözaltına alındıklarını belirtildi