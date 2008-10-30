Gaziantep'te terör operasyonu

Gaziantep'te terör örgütü PKK ve bölücü başı Abdullah Öcalan lehine slogan atıp pankart açan, kendilerini engellemeye çalışan polislere de taşlı saldırıda bulundukları iddia edilen 15 kişi gözaltına alındı.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Ekim tarihinde DTP Şahinbey İlçe Başkanlığı binasının önünde yapılan basın açıklamasının ardından grubun terör örgütü PKK ve elebaşı lehine pankart açıp slogan atarak yürümek isteyen, kendilerine engel olmaya çalışan polis memurlarına taşlı sopalı saldırıda bulunan 6 kişiyi yakaladı. Operasyon kapsamında, geçen hafta DTP İl Başkanlığı binasının önünde yapılan basın açıklamasında terör örgütü PKK ve elebaşı lehine slogan atıp yürümek isteyen 9 kişi daha gözaltına alındı.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan Aysel K., Nuri D., Halil İbrahim Ö., Hazal K., Ahmet Ş., Osman P., Cahit B., Abdülaziz P., Emin K., Edip S., Sakine B., Naif T., Cengiz S., Derya D. ve Şenay Ö., terör örgütü PKK adına eylem ve faaliyetlerde bulunma, terör örgütü ve elebaşı lehine slogan atma, basın açıklamasını örgütün propagandasına dönüştürme, topluluğu provoke ederek kamu güvenliğini ve kamu düzenini bozup halkı tahrik etme, devlet malına zarar verme, görevli güvenlik kuvvetlerine taşlı saldırıda bulunarak yaralanmalarına sebebiyet verme suçlarından adli makamlara sevk edildi.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen 5'i bayan 15 kişi, polis noktasından adliyeye alındı.



