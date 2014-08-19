Gaziantep'te 'Suriyeliler içme suyuna zehit attı' iddiası yalanlandı

Geçen hafta Suriyeli kiracıların ev sahibini öldürmesinin ardından gerginlikler ile gündeme gelen Gaziantep’te, bu kez Suriyelilerin içme suyuna zehir kattığı iddiası ortaya atıldı.



DHA'dan Hasan Kırmızıtaş'ın haberine göre, kısa sürede kulaktan kulağa yayılan iddia, kentte paniğe neden oldu. Yüzlerce kişi evlerindeki şebeke suyunu içmeyerek, telefonla Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (GASKİ) ulaşarak dedikodunun doğru olup olmadığını öğrenmeye çalıştı.





Fatma Şahin: Birileri Gaziantep'i karıştırmak için asılsız suçlamalar uyduruyor





Yaşananların ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin açıklama yaparak ortaya atılan iddiaların dedikodudan ibaret olduğunu söyledi.



Sosyal medya hesaplarından da vatandaşlara açıklamalarda bulunan Şahin, "Birileri Gaziantep’i karıştırmak için Suriyeli misafirlerimize yönelik asılsız ve kötü niyetli suçlamalar uyduruyor. Gaziantep şebeke suyunun zehirlendiğine yönelik iddialar tümüyle yalan ve asılsızdır. Hemşerilerimin sağduyularını koruyarak, kendilerini geri dönülmez yanlışlara sevk etmeye çalışan bir takım kişilerin oyunlarına gelmemelerini rica ediyorum" dedi.





GASKİ: Tahlil yapıldı, olumsuz bulguya rastlanmadı

GASKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada ise içme suyuna zehir atıldığı yönünde çıkan söylentilerin dedikodudan ibaret olduğu vurgulanarak şöyle denildi: "Bugün (dün) sabah saatleri itibariyle Gaziantep içme suyuna zehir atıldığı yönünde bazı dedikodular üretilmiş olup, haber merkezlerimize de bu yönde bilgiler ulaşmıştır.



Gaziantep içme suyu Hacıbaba Arıtma Tesisleri’nde arıtılarak şebekeye verilmekte olup, bugün itibariyle çeşitli noktalardan alınan numunelerde de herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır. Gaziantep içme suyu şebekesindeki sular, insani tüketim amaçlı içme suyu standardına uygun olup, vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ile içebilecekleri sudur. Gaziantep İçme Suyu Terfi Merkezleri, depoları ve arıtma tesisleri ve şebekesi Genel Müdürlüğümüz kontrolü altında olup, bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesi hususunu kamuoyunun bilgisine arz ederiz."



