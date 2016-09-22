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Gaziantep'te Suriyeli çocuğun kafasını kesen kişiye ağırlaştırılmış müebbet

Gaziantep’te 14 yaşındaki Suriye uyruklu Ferhat Ali’nin başını kesen Cengiz Polat, "öldürme niyeti olmadığını ancak olaydan önce uyuşturucu madde kullandığını" söyledi

22 Eylül 2016 21:45

Gaziantep’te, geçen 23 Mart tarihinde çırak olarak çalıştığı beyaz eşya dükkanının deposunda 14 yaşındaki Suriye uyruklu Ferhat Ali’nin başını keserek öldüren 34 yaşındaki Cengiz Polat, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı.

Gaziantep 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Cengiz Polat’tan son kez savunması istedi. Polat, davanın ilk duruşmasında reddettiği suçu kabul etti ve Ferhat Ali’yi öldürme niyeti olmadığını ancak olaydan önce uyuşturucu madde kullandığını belirterek, mahkeme heyetinden cezai indirim talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın yöneltilen suçu ’canavarca hisle ve çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlediği’ gerekçesiyle cezai indirim uygulamayarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

 

'Daha çok kelle alırım'

 

Gaziantep Barosu İnsan Hakları Merkezi olarak davaya müdahil olan avukatlardan Bülent Duran, zanlının ilk duruşmasında mahkeme heyetini ve avukatları tehdit ettiğini söyledi. İlk duruşmasında tehditler savuran Polat’ın ‘Umarım sağ çıkmam daha çok kelle alırım’ dediğini belirten Duran, sanığa hiçbir cezai indirim uygulanmadığını belirterek şöyle konuştu;

"Fail ilk duruşmada vermiş olduğu savunmasında olayı kabul etmeyerek; ’Ben cani değilim’ ifadesini kullandı. Davaya biz Gaziantep Barosu İnsan Hakları Merkezi olarak müdahil olduk. Yaşam hakkının ihlali olması vesilesiyle müdahillik talebimiz vardı ve mahkeme kabul etti. İlk duruşmada failin ifadesi reddetmeye yönelikti. Hatta belirli bir aşamaya geldiğinde ‘Umarım sağ çıkmam daha çok kelle alırım’ diyerek bizlere tehditte de bulundu. Mahkeme bu iddiayı da tutanak altına aldı ve suç duyurusunda bulundu. İkinci duruşmasında da mahkeme heyeti karar verdi. Karar verirken hiçbir indirim uygulamayarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi."

Duran, sanığın cinayetin yanı sıra öldürdüğü çocuktan aldığı para nedeniyle ayrıca gasp suçundan da yargılanacağını kaydetti.

 

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