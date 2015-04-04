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Yaşam

Gaziantep'te şüpheli poşet bomba paniği yaşattı

İhbar üzerine kavşağa gelen polis, vatandaşları uzaklaştırarak güvenlik önlemi aldı ve yolu trafiğe kapattı

04 Nisan 2015 10:08

Gaziantep'te kavşaktaki aydınlatma direğinin yanına bırakılan poşet, bomba paniği yaşattı. Bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle kontrollü şekilde patlatılan poşetten çocuk elbisesi çıktı.

Gaziantep'te Bahçelievler Mahallesi'ndeki Başkarakol Kavşağı’ndaki aydınlatma yanında dibinde poşet görenler, içerisinde bomba olabileceği şüphesiyle polise haber verdi.

İhbar üzerine kavşağa gelen polis, vatandaşları uzaklaştırarak güvenlik önlemi aldı ve yolu trafiğe kapattı.

Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından çağırılan bomba imha ekibi tarafından incelenen poşet, fünye yerleştirilerek kontrollü şekilde patlatıldı.

Paniğe neden olan poşette çocuk elbisesi çıkarken, yol yeniden yaya ve araç ulaşımına açıldı.

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