Gaziantep'te su, yüzde 15 ucuzlayacak

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 1 milyar lira bütçeli Düzbağ İçme Suyu Projesi’nin kente hayat vereceğini ve ocak ayında suyun yüzde 15 ucuzlayacağını belirtti. Proje çalışmalarının yüzde 30\'unun tamamlandığını kaydeden Şahin, yüzde 10\'luk su kaybının da önlendiğine dikkat çekti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, 3,5 yıllık çalışmalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Büyükşehir belediyesinin, şehir içi trafiğini rahatlatmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü vurgulayan Şahin, yeni kavşaklar yapılarak, trafiğin rahatlatıldığını ve 2019 yılına kadar yeni 15 köprülü kavşak yapılacağını belirtti. Kentin ihtiyaç duyduğu içme suyunun şehir sınırları içinden ancak yüzde 5’inin temin edildiğini, Düzbağ Projesi ile bu ihtiyacın halka daha ucuz sunulacağını kaydeden Şahin, şöyle devam etti:

\"1 milyar liralık bütçesiyle Düzbağ Projesi, kente hayat verecek. 120 kilometre öteden şehrimize su getiriyoruz. Projenin yüzde 30’u tamamlandı. Melen’den sonra Türkiye’nin en büyük içme suyu projesi, sadece boruların döşendiği arazilerin kamulaştırılmasına 80-10 milyon lira harcadık. Ön germeli eski boruların yerine 2,60 çapında çelik borular döşedik, böylece yüzde 10 su kaybını önledik. 2019 yılında kaynak su kıvamındaki bu suyu şehrimize getireceğiz. Yılda 100 milyon lira suyun getirilmesi için elektriğe para ödüyorduk, bu parayı harcayan GASKİ’den yatırım beklemek mümkün olamaz. Bu projeyle 100 milyon lira cebimizde kalacak. 2018 Ocak başında suyu yüzde 15 ucuzlatıyoruz. Su özellikle kadınlar için önemli, ben de bir kadın olarak onları anlıyorum, çünkü suyu kullanan onlar. Su faturasının yüzde 15 düşmesiyle ev ekonomisi, biraz daha rahatlayacak.\"

Kentte yeşil alanı artırmak amacıyla seferberlik ilan ettiklerini de hatırlatan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, \"3 yıl önce 2 milyon 420 bin metrekarelik yeşil alan, bugün 3 milyon 337 bin metrekareye ulaştı. Kentin grileştirilen çehresini, yeşille buluşturduk\" dedi.

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