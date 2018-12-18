Gaziantep'te sokak köpeği donarak yaşamını yitirdi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir apartmana sığınan sokak köpeği cansız halde bulundu. Köpeğin donarak öldüğü belirlendi.

İslahiye İlçesinde havanın aniden soğuması bölgedeki sokak hayvanlarını olumsuz etkiledi. Atatürk Mahallesi Şehit Recep Öztürk Caddesi'nde bir apartmana sığınan yaklaşık 4 aylık bir sokak köpeği, cansız halde bulundu. Köpeği bulan Şevket Sezer, "Sabah ekmek almak için binadan aşağı indiğimde apartman girişinde bir köpeğin gördüm. Dokunduğumda hayvanın hareket etmediğini ve donmuş halde olduğunu gördüm. Hayvanseverlere haber verdim" dedi.

Yapılan ilk incelemelerde hayvanın donarak öldüğü belirlendi.

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı sokaklarda kalan hayvanlar için ölümcül olabiliyor. Onlar için yapabileceğiniz küçük ama hayat kurtarıcı pek çok şey yababilmeniz mümkün.