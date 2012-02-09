Gaziantep'te soba zehirlenmesi: 5 ölü

T24 - Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ile 4 çocuğu hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 119 nolu Sokak'ta meydana gelen olayda, Adana'ya yorgan satmak için giden Mehmet Yaşar, telefonla aradığı eşi Lütfiye Yaşar'ın cevap vermemesi üzerine yakınlarına bildirerek eve gitmelerini istedi.



Olay yerine gelen yakınları kapısını kırarak girdikleri evde Lütfiye (40), Mehmet (13), Yunus (11), Elif (3) ve Selenay Yaşar'ın (8) cansız bedenleriyle karşılaştı.



112 acil servis ekipleri ve polisin yaptığı ilk incelemede, anne ile 4 çocuğunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit etti.



Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesi sürüyor.







