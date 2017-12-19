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Gaziantep'te silahlı kavga: 3 yaralı, 2 gözaltı

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan, av tüfekleri ve tabancaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı

19 Aralık 2017 18:27

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan, av tüfekleri ve tabancaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, öğle saatlerinde Sarıgüllük Mahallesi\'nde meydana geldi. Ahmet G. ile daha önceden aralarında husumet bulunan kişiler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar yanlarında bulunan tabanca ve av tüfekleriyle birbirlerine ateş etmeye başladı. Tabanca kurşunu ve tüfek saçmalarına hedef olan 3 kişi yaralanırken, silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan; Eyüp Akkaya ve Vakkas Çelik, 25 Aralık Devlet Hastanesine, ayağından yaralanan ve yaşadığı eve sığınan Ahmet Güngördü ise polis nezaretinde evden çıkarılarak ambulansla Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürüldü. Kavga sonrası tartışmaya devam eden her iki tarafın yakınlarını ise polis güçlükle sakinleştirdi. Polis ekipleri yaptığı inceleme sonrası kavgaya karışan 2 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürdü. Soruşturma sürdürülüyor.

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