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Gaziantep’te saldırı; 4 IŞİD’li öldürüldü

Yapılan uyarıya silahla karşılık veren IŞİD'liler etkisiz hale getirildi

14 Kasım 2015 20:08

Gaziantep Ermiş Sınır Karakolu’nda görev yapan zırhlı araca yaklaşan araçlardan ateş açılmasına karşılık veren askerler IŞİD üyesi olduğu belirlenen dört kişiyi etkisiz hale getirdi.

Al Jazeera’nın haberine göre Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde Ermiş Hudut Karakolu'na ait zırhlı 'kobra' aracına doğru ilerlediği ve içerisinde IŞİD üyesi olduğu tespit edilen iki araca, yapılan uyarıya silahla karşılık verilmesi üzerine ateş açıldı. Açılan ateş sonucu bir araçta bulunan 4 IŞİD'li etkisiz hale getirildi. 

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, cumartesi saat 14.00-14.30 sıralarında gerçekleşen olayda, iki araç askeri personel tarafından uyarıldı. Uyarılara silahla karşılık verilmesi üzerine ise asker ateş açtı. Bir araç vurulurken, aracın içerisindeki silahlı 4 kişi etkisiz hale getirildi. Diğer araç ise olay yerinden kaçtı.

 

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