Gaziantep’te sahte MİT ajanı yakalandı

Gaziantep'te polis ekipleri yaptıkları baskında sahte MİT ajanı yakaladı. Çok sayıda MİT ve polis kartı, üniforma, kokart ile silah ve mühimmatın da ele geçirildiği baskında yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hürriyet’in haberine göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından Deniz Mahallesi'nde ikamet eden şüpheli (M.İ.) isimli şahsın evine baskın düzenlendi. Sahte MİT ve polis tanıtım kimlik ve kokartları ile ruhsatsız silah bulunduğu belirlenen M.İ.'nin evine gerçekleştirilen operasyonda 9 adet cep telefonu, 1 adet tablet, 1 adet resmi üniformalı vesikalık fotoğraf, 1 adet silah taşıma ruhsat fotokopisi, 5 adet Milli İstihbarat Teşkilatı (M.İ.T.) ibareli tanıtım kartı, 1 adet sahte polis kimlik kokartı, 1 adet sahte nüfus cüzdanı, 1 adet sahte sürücü belgesi, 1 adet sahte silah taşıma ruhsatı, 19 adet sahte polis kimlik kartı, 1 adet polis yazısı ve arması bulunan polis yeleği, 1 adet polis armalı kazak, 3 adet polis kepi, üzerinde polis arması bulunan 2 adet polis gömleği, 36 adet boş kovan, 75 adet dolu fişek, 1 adet de silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.İ.'nin, Şanlıurfa'dan Y.D. isimli şahsa ait aracı sahte sürücü belgesi ile kiraladığı ve bu aracı sahte evraklarla M.A. isimli şahsa sattığı belirlendi. Evde yakalanan silahın ise Diyarbakır ilinde ikamet eden M.T. isimli müştekiden 2015 yılında bölücü terör örgütleri mensuplarınca gasp yoluyla çalındığı tespit edildi.

Sorgusu tamamlanan şahıs, resmi belgede sahtecilik, kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanmak gibi 3 ayrı suçtan savcılığa sevk edildi. M.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.