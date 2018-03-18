Gaziantep'te 'polisten bıçaklı gözaltı' iddiası kamerada (2)

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VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI Gaziantep Valiliği, üniversite öğrencisi Metin Cemal Ö

18 Mart 2018 01:21

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Gaziantep Valiliği, üniversite öğrencisi Metin Cemal Ö. ile trafik polisleri arasında yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
\"Şahinbey ilçemizde 16.03.2018 Cuma günü saat 17.00 sıralarında polis memurları ve şüpheli M.C.Ö. adlı şahıs arasında yaşanan olaya ilişkin basında yer alan haber ve görüntülerle ilgili yapılan incelemede; kavşak noktasında görevli trafik ekibinin görev yapmasına engel olmaya, görevli polis memurlarına küfür ve hakaret ederek çevredeki vatandaşları provoke etmeye çalışan M.Ç.Ö adlı şüpheli şahsın gözlem altına alınması sırasında meydana gelen olay nedeniyle Valiliğimizce soruşturma başlatılmıştır.\"

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