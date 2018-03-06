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Gaziantep'te PKK/PYD propagandasına 2 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, 'terör örgütü PKK/PYD propagandası yapmak' suçundan aranan 2 şüpheli, polis tarafından gözaltına alınıp, mahkemece tutuklandı

06 Mart 2018 21:04

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, \'terör örgütü PKK/PYD propagandası yapmak\' suçundan aranan 2 şüpheli, polis tarafından gözaltına alınıp, mahkemece tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında \'terör örgütü PKK/PYD propagandası yapmak\' suçundan haklarında yakalama kararı çıkarılan isimleri açıklanmayan 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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