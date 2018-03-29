T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gaziantep'te PKK operasyonunda 9 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u mahkemece tutuklandı

29 Mart 2018 20:50

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9\'u mahkemece tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı\'nda yürütülen soruşturma kapsamında polis tarafından terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’ye yönelik bazı adreslere operasyon yaptı. Arama da yapılan adreslerde isimleri açıklanmayan 10 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9\'u tutuklanırken, biri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GAZİANTEP DHA GAZİANTEPPKKKCKPYDYPGyeCumhuriyet BaşsavcılığıAramaEmniyetteki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24