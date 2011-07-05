-GAZİANTEP'TE PATLAMA: 2 YARALI GAZİANTEP (A.A) - 05.07.2011 - Gaziantep'te bir evin alt katındaki tüp deposunda gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada, baba ve kızı yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Vatan Mahallesi 96 Nolu Sokak'ta Hüseyin Amaç'a ait evin alt katındaki depoda, patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan Hüseyin Amaç (37) ve kızı Esra Amaç (9), Gaziantep Cengiz Gökçek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda yanıklar oluşan Hüseyin Amaç, ilk müdahalenin ardından Yanık Merkezine sevk edildi. Patlama sonucunda kırılan cam parçalarıyla çeşitli yerleri kesilen ve yanıkları bulunan küçük kızın tedavisi ise hastanede sürüyor. Sıkışan gazın, depodaki elektrik lambasının yakılmasıyla patladığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.