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Gaziantep'te patlama: 1 ölü GAZİANTEP (A.A)

09 Kasım 2011 01:50

-Gaziantep'te patlama: 1 ölü GAZİANTEP (A.A) - 08.11.2011 - Gaziantep'te, bir apartman dairesinde meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, İzzettin Ö. (27), Fatih Mahallesi 30 No'lu Sokak'taki bir apartmanda oturan babaannesi Sabiha Ö'yü (80) ziyarete geldi. İzzettin Ö. odada yalnız kaldığı sırada dairede bir patlama meydana geldi. Olayda, İzzettin Ö. hayatını kaybetti, Sabiha Ö. hafif yaralandı. Sabiha Ö. 25 Aralık Gaziantep Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayın ardından polis ekipleri, mahalle ve dairede araştırma yaparken, İzzettin Ö'nün parçalanan cesedi morguna kaldırdı. İzzettin Ö'nün fotoğrafçılıkla uğraştığı, bir süre önce eşinden ayrıldığı ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.  Öte yandan, İzzettin Ö'nün, cinsi henüz belirlenemeyen bir patlayıcıyla intihar ettiği öne sürüldü.

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