Gaziantep’te patlama!

Gaziantep'te Asayiş Ekipler Amirliği yanına bırakılan ses bombasının patlaması sonucu 2 araçta maddi hasar meydana geldi.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipler Büro Amirliği yanındaki ATM makinası arkasına bırakılan paket patladı.



Olay yerine gelen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve bomba uzmanları, alanda inceleme yaptı. İnceleme sonucunda patlamaya bir ses bombasının neden olduğu belirlendi.



İl Emniyet Müdür Vekili Bülent Yavaşoğlu, patlamanın olduğu bölgede incelemelerde bulundu ve ilgililerden bilgi aldı.



Patlama nedeniyle park halindeki 2 araçta maddi hasar meydana geldiği, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

