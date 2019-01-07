T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gaziantep'te parkta bebek cesedi bulundu

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, bir parkta toprağa gömülmüş bebek cesedi bulundu

07 Ocak 2019 18:28

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, bir parkta toprağa gömülmüş bebek cesedi bulundu.
Olay, öğle saatlerinde Onur Mahallesi\'nde meydana geldi. Muhsin Yazıcıoğlu parkında oynayan çocuklar, bebek cesedi görünce ailelerine haber verdi. Ailelerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Parkta çevre güvenliği alınmasının ardından ekiplerin incelemesinde yarısı gömülü bebek cesedi topraktan çıkarıldı. 4 aylık olduğu tahmin edilen erkek bebeğin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, bebeğin kim veya kimler tarafından parka bırakıldığını araştırıyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KANLIGAZİANTEP DHA GAZİANTEPOlayMahallesiMuhsin YazıcıoğluAilelerinParktaAdli Tıp KurumuPolisFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24