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Gaziantep'te özel halk otobüsü devrildi GAZİANTEP (A.A)

08 Ocak 2012 17:59

-Gaziantep'te özel halk otobüsü devrildi GAZİANTEP (A.A) - 08.01.2012 - Gaziantep'te özel halk otobüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Gaziantep-Şanlıurfa kara yolu Çimento Kavşağı'nda, Mehmet Durakçı yönetimindeki 27 U 3145 plakalı özel halk otobüsü, havanın yağışlı olması nedeniyle bariyerlere çarparak devrildi. Otobüste bulunan Hüseyin Muhtar Yücebudak, Ahmet Kılınç, Fatma Büyükgökçek, Torgut Büyükgökçek, Demet Paksoy, Çiğdem Kurb, Afer Aslan ve Neslihan Yarar yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi, Şehitkamil Devlet Hastanesi ve 25 Aralık Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.  Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Gaziantep-Şanlıurfa karayolunun tek şeridi, otobüsün yoldan çekilmesi ve yolun belediyeye ait araçlarla temizlenmesinin ardından yeniden açıldı.

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