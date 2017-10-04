T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gaziantep'te otomobile av tüfeği ile ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)-  GAZİANTEP'te, motosikletle park halindeki otomobile av tüfeğiyle ateş açıldı

04 Ekim 2017 16:23

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)-  GAZİANTEP\'te, motosikletle park halindeki otomobile av tüfeğiyle ateş açıldı. Saldırıda 25 yaşındaki Yusuf Çiçek başına isabet eden saçmalarla yaşamını yitirdi, yanındaki arkadaşı ise yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Kıbrıs Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf Çiçek kendisine ait 27 E 1223 plakalı otomobilde arkadaşı İbrahim Günay ile otururken, yanlarına motosikletle yaklaşan H.G. yanındaki av tüfeği ile otomobile doğru peş peşe ateş ederek kaçtı. Silah sesini duyanların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Yusuf Çiçek\'in öldüğünü belirlerken, arkadaşı İbrahim Günay ise ambulansla Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Günay\'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Başına isabet eden saçmalarla yaşamını yitiren Yusuf Çiçek\'in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 
Bu arada saldırıyı düzenlediği iddiası ile aranan H.G.\'nin, ölen Yusuf Çiçek ile alacak nedeniyle husumetli olduğu öne sürüldü. Polis, bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına yol açan saldırı sonrası motosikletle kaçtığı öne sürülen H.G.\'nin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eyyüp BURUNGAZİANTEP DHA  GAZİANTEPSaldırıdaYusufOlayKıbrıs MahallesiGünaySilahErsin Arslan Devlet HastanesineAcilBaşınaAdli Tıp KurumuPolisFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24