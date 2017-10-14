Gaziantep'te otomobilden 28 bin liralık hırsızlık

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te park halindeki lüks otomobilin camını zorlayarak açan kimliği belirsiz 2 kişi, torpido gözünde bulunan 20 bin lira ile 8 bin lira değerindeki alyansı çaldı. Şüphelilerin para ve alyansı alıp kaçmaları, güvenlik kameraları ile kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Sarıgüllük Mahallesi\'nde bir marketin açık otoparkında meydana geldi. Gaziantep\'te ticaretle uğraşan Hasan Yılmaz borcunu ödemek üzere evden aldığı 20 bin lira ve 8 bin lira değerindeki alyansı otomobilinin torpidosuna bıraktı. Yılmaz, işyerinin yakınlarında alışveriş için gittiği bir marketin otoparkına otomobilini park edip ayrıldı. Bu sırada kimliği belirsiz 2 kişi, aracın camını zorlayarak açıp torpido gözündeki para ve alyansı alıp kaçtı. Alışveriş ardından döndüğünde para ve alyansının yerinde olmadığını fark eden Yılmaz, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polisler, otomobilde parmak izi alıp çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Hırsızlığın olduğu bölgedeki bir güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin para ve alyansı aldıktan sonra koşarak uzaklaştıkları görüldü. Şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı.



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