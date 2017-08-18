Gaziantep'te 'Ne bakıyorsun?' kavgası: 1 ölü

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, \'Ne bakıyorsun?\' tartışmasında Şaban T.\'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği 35 yaşındaki Ramazan Bakar, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Deniz Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre Ramazan Bakar, mahalledeki fırında çalışan arkadaşını ziyarete gitti. Bu sırada fırının karşısındaki evi bir süre izlediği iddia edilen Bakar, evin balkonunda oturan Şaban T. ile tartışmaya başladı. Evde oturan Şaban T.\'nin \"Ne bakıyorsun?\" demesi üzerine ikili arasında tartışma büyüdü. İkili arasında çıkan tartışmada Şaban T., Ramazan Bakar\'a yanında taşıdığı tabancayı gösterdi. Bakar bunun üzerine oradan ayrıldı ve bir süre sonra av tüfeğiyle gelerek Şaban T.\'nin evine doğru ateş etmeye başladı. Şaban T.\'nin de tabancayla karşılık vermesi üzerine ikili arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada Bakar, Şaban T.\'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun vücuduna isabet etmesiyle ağır yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, Bakar ambulansla götürüldüğü hastanede öldü. Bakar\'ın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olaydan sonra kaçan Şaban T. polis tarafından yakalanarak emniyete götürüldü.

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