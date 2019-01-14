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Gaziantep'te matkap hırsızlığına: 2 tutuklama

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde bir işyerine girerek çok sayıda matkap ve zımba makinesi çalan 3 kişi, polis operasyonu ile yakalandı

14 Ocak 2019 17:47

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in Nizip ilçesinde bir işyerine girerek çok sayıda matkap ve zımba makinesi çalan 3 kişi, polis operasyonu ile yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2\'si tutuklandı.
Mimar Sinan Mahallesi\'nde 9 Ocak günü bir işyerine girerek matkap ve zımba makinesi çalan 3 kişi olay sonrası kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis, parmak izleri ve güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlık olayını Y.Y., İ.H.Y. ve N.D.\'nin yaptığını belirledi. Ekipler şüphelileri evlerine yapılan operasyonla gözaltına alarak emniyete götürdü.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Y ve İ.H.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, N.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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