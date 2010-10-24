-GAZİANTEP'TE 'KUŞ' CİNAYETİ GAZİANTEP (A.A) - 24.10.2010 - Gaziantep'te kuş ticareti nedeniyle çıkan kavgada bir kişiyi tabancayla öldüren zanlı, yoldan geçmekte olan 3 kişiyi de ağır yaraladı. Edinilen bilgiye göre, 29 Ekim Mahallesi Şehit Ejder Yılmaz Caddesi'nde, 2 günden bu yana aralarında tartışma yaşanan ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi ile Halil Özdemir (34) arasında yeniden tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen olayda, kimliği belirlenemeyen zanlı, Halil Özdemir'e tabancayla 5 el ateş etti. Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti. Bu sırada, yoldan geçmekte olan ve olayla ilgileri bulunmadığı belirlenen Hülya Oğuz (20), Yunus Çiloğlu (20) ve Hasan Kolçu (23) çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Hülya Oğuz ve Yunus Çiloğlu'nun sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Halil Özdemir'in cesedinin yanında 2 adet sallama diye tabir edilen döner bıçağı bulundu. Özdemir'in bıçakla kendisini savunmaya çalıştığı öne sürüldü. Olay yerine gelen Halil Özdemir'in yakınları sinir krizleri geçirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde 2 tabancaya ait olduğu belirlenen 9 adet boş kovan ele geçirdi. Olayın kuş ticaretine bağlı alacak verecek anlaşmazlığından kaynaklandığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.