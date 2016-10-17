Gaziantep'te kendini patlatan IŞİD'li, Ankara Garı katliamı davası sanığı çıktı!

Gaziantep'te dün kendini patlatan IŞİD üyesi canlı bombanın Ankara Garı katliamı davasında sanık olduğu ve başına İçişleri Bakanlığı tarafından 600 bin lira ödül konduğu ortaya çıktı.

Gaziantep'te dün yapılan bir operasyonda kendini havaya uçuran canlı bomba Mehmet Kadir Cebael’in 10 Ekim 2015'teki Ankara Garı katliamı davasının sanığı olduğu belirlendi. Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre, 10 Ekim’de Ankara Gar Meydanı'ndaki saldırı sonrasında hazırlanan iddianamenin 12. sanığı olan Mehmet Kadir Cebael, örgütün üst düzey yöneticileri arasında yer alıyordu.

Saldırı sonrasında örgütün Gaziantep’teki bir hücresine yapılan baskında Cebael’e ait parmak izleri ortaya çıktı. Polisten kaçan Cebael hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Örgütün Gaziantep sorumlusu olarak bilinen Yunus Durmaz’ın bilgisayarında bulunan belgelerde Cebael’le ilgili bilgiler yer alıyordu.

Ankara Gar Katliamı iddianamesinde Cebael ile ilgili şu ifadeler kullanıldı:

''Belgeler incelendiğinde; Şüphelinin DEAŞ Silahlı Terör Örgütünden, Yunus Durmaz'dan düzenli maaş aldığı, 3056.docx isimli belgeye göre şüphelinin eylem yapılacak hedefe malzeme hazırlıkları yapmak, ameli (eylemi) yapacak olanlara patlayıcı devresi vermekle görevlendirildiği, Yeni Microsoft Office Word Belgesi.(8).DOCX isimli belgeye göre mütefeccirat (bomba ve patlayıcı) işlerinde görevlendirildiği anlaşılmıştır. Güvenlik kamera görüntüleri izleme tutanağı ve dijital materyallerden elde edilen belgeler incelendiğinde, şüphelinin herkesin giremediği örgütün hücre evine girme yetkisinin olduğu ve eylem yapılacak hedefe malzeme hazırlıklarını yapmak ve ameli (eylemi) yapacak olan kişilere patlayıcı devresini vermekle görevlendirildiği anlaşılmıştır.’’

Başına 600 bin lira para ödülü

10 Ekim Ankara Garı saldırısının faillerinden olan Cebael, İçişleri Bakanlığı tarafından geçen yıl hazırlanan "terörle arananlar" ihbar sitesindeki "turuncu" listede yer alıyordu. Cebael’in başına bakanlık tarafından 600 bin lira para ödülü konulmuştu.