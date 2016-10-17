T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gaziantep'te kendini patlatan IŞİD'li, Ankara Garı katliamı davası sanığı çıktı!

İçişleri Bakanlığı 600 bin lira ödül duyurusuyla arıyordu

17 Ekim 2016 14:08

Gaziantep'te dün kendini patlatan IŞİD üyesi canlı bombanın Ankara Garı katliamı davasında sanık olduğu ve başına İçişleri Bakanlığı tarafından 600 bin lira ödül konduğu ortaya çıktı.

Gaziantep'te dün yapılan bir operasyonda kendini havaya uçuran canlı bomba Mehmet Kadir Cebael’in 10 Ekim 2015'teki Ankara Garı katliamı davasının sanığı olduğu belirlendi. Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre, 10 Ekim’de Ankara Gar Meydanı'ndaki saldırı sonrasında hazırlanan iddianamenin 12. sanığı olan Mehmet Kadir Cebael, örgütün üst düzey yöneticileri arasında yer alıyordu.

Saldırı sonrasında örgütün Gaziantep’teki bir hücresine yapılan baskında Cebael’e ait parmak izleri ortaya çıktı. Polisten kaçan Cebael hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 

Örgütün Gaziantep sorumlusu olarak bilinen Yunus Durmaz’ın bilgisayarında bulunan belgelerde Cebael’le ilgili bilgiler yer alıyordu.

Ankara Gar Katliamı iddianamesinde Cebael ile ilgili şu ifadeler kullanıldı:

''Belgeler incelendiğinde; Şüphelinin DEAŞ Silahlı Terör Örgütünden, Yunus Durmaz'dan düzenli maaş aldığı, 3056.docx isimli belgeye göre şüphelinin eylem yapılacak hedefe malzeme hazırlıkları yapmak, ameli (eylemi)  yapacak olanlara patlayıcı devresi vermekle görevlendirildiği, Yeni Microsoft Office Word Belgesi.(8).DOCX isimli belgeye göre mütefeccirat (bomba ve patlayıcı) işlerinde görevlendirildiği anlaşılmıştır. Güvenlik kamera görüntüleri izleme tutanağı ve dijital materyallerden elde edilen belgeler incelendiğinde, şüphelinin herkesin giremediği örgütün hücre evine girme yetkisinin olduğu ve eylem yapılacak hedefe malzeme hazırlıklarını yapmak ve ameli (eylemi) yapacak olan kişilere patlayıcı devresini vermekle görevlendirildiği anlaşılmıştır.’’

Başına 600 bin lira para ödülü 

10 Ekim Ankara Garı saldırısının faillerinden olan Cebael, İçişleri Bakanlığı tarafından geçen yıl hazırlanan "terörle arananlar" ihbar sitesindeki "turuncu" listede yer alıyordu. Cebael’in başına bakanlık tarafından 600 bin lira para ödülü konulmuştu. 

ETİKETLER

GaziantepAnkara Gar katliamıMehmet Kadir CebaelYunus Durmaz

İlgili Haberler

Gaziantep Valisi'nden canlı bomba açıklaması: Alevi derneğine saldırılacaktı

"Maalesef 3 polisimiz şehit oldu, 4'ü Suriye uyruklu 8 kişi yaralandı"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24