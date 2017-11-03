T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gaziantep'te kapkaç ve gasp şüphelisi 21 kişi tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, polisin kapkaç ve gasp olaylarına karışan kişilere yönelik yürüttüğü soruşturmada 70 olay aydınlatıldı, gözaltına alınan 26 şüpheliden 21'i tutuklandı

03 Kasım 2017 14:46

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, polisin kapkaç ve gasp olaylarına karışan kişilere yönelik yürüttüğü soruşturmada 70 olay aydınlatıldı, gözaltına alınan 26 şüpheliden 21\'i tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen kapkaç ve gasp olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin olayların meydana geldiği bölgelerdeki mobese ve güvenlik kamerası incelemelerinin ardından, kapkaç ve gasp suçuna karışan 26 kişinin kimliği belirlendi. Savcılık izniyle yapılan baskınlarda 26 kişiyi gözaltına alan polis, 70 gasp ve kapkaç olayını da aydınlatmış oldu. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen 1 tabanca, 4 fişek, 3 bıçak ve 2 motosiklete el konulurken, gasp edilen 4 cep telefonu ise sahibine teslim edildi.
Gözaltına alınan ve sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 3\'ü adli kontrol şartıyla, 2\'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, 21 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GAZİANTEP DHAGAZİANTEPEmniyet MüdürlüğüPolisSavcılıkGözaltına

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24