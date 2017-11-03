Gaziantep'te kapkaç ve gasp şüphelisi 21 kişi tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, polisin kapkaç ve gasp olaylarına karışan kişilere yönelik yürüttüğü soruşturmada 70 olay aydınlatıldı, gözaltına alınan 26 şüpheliden 21\'i tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen kapkaç ve gasp olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin olayların meydana geldiği bölgelerdeki mobese ve güvenlik kamerası incelemelerinin ardından, kapkaç ve gasp suçuna karışan 26 kişinin kimliği belirlendi. Savcılık izniyle yapılan baskınlarda 26 kişiyi gözaltına alan polis, 70 gasp ve kapkaç olayını da aydınlatmış oldu. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen 1 tabanca, 4 fişek, 3 bıçak ve 2 motosiklete el konulurken, gasp edilen 4 cep telefonu ise sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan ve sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 3\'ü adli kontrol şartıyla, 2\'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, 21 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.