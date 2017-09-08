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Gaziantep'te kapkaç operasyonuna 12 tutuklama

GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP'te, polis tarafından düzenlenen operasyonlarda motosikletle kapkaç yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişiden 12'si tutuklandı

08 Eylül 2017 12:52

GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP\'te, polis tarafından düzenlenen operasyonlarda motosikletle kapkaç yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişiden 12\'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte son 1 ay içerisinde bazı bölgelerde artan motosikletle kapkaç olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. 25 kişinin 24 cep telefonu ve 40 bin lira parasının çalındığı olaylarla ilgili güvenlik kamera kayıtları ve mağdurların ifadeleri doğrultusunda 17 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 17 şüpheliden, 12\'si tutuklanarak cezaevine konuldu.

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