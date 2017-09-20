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Gaziantep'te kadınlardan şiddete tepki

Metin Faruk TAMER- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, sivil toplum kuruluşları üyesi kadınlar, geçen pazartesi günü Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği Gaziantep Şube Başkanı Sevilay Çete'nin kaçırılıp dövülmesine tepki gösterdi

20 Eylül 2017 16:12

Metin Faruk TAMER- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, sivil toplum kuruluşları üyesi kadınlar, geçen pazartesi günü Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği Gaziantep Şube Başkanı Sevilay Çete\'nin kaçırılıp dövülmesine tepki gösterdi.
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) öncülüğünde bir araya gelen 37 sivil toplum kuruluşu temsilcisi, Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği Gaziantep Şube Başkanı Sevilay Çete\'nin 3 kişi tarafından kaçırılıp, dövülmesini protesto etti. Kalabalık adına basın açıklaması okuyan Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi Merve Demir, ülkede her geçen gün şiddetin arttığını belirterek, şunları söyledi:
\"Toplumun her kesiminde bir tahammülsüzlük, sevgisizlik, şiddet eğilimi ve sonucunda hukuksuzluk görülmektedir. Kadının toplumsal sorumluluğunun arttırılması çağdaş ülke olmamız için en önemli gerekliliktir. Ekonomik, kültürel, sosyal gelişmenin anahtarı, nüfusun yarısı kadın emeğinin hayata katılması ile mümkün olacaktır. Uygulanan politikaların, iş gücüne, kültür ve sosyal hayata katılımını zorlaştırması kadının değersizleştirmeye neden olmaktadır. Vahşi ve acımasız şiddet yaklaşımının bir örneğini de maalesef ilimizde yaşadık. Hayatı boyunca çağdaş bir yaşam için toplumsal sorumluluk hissederek hareket eden öncü bir kadın, Sevilay Çete, çalıştığı işyerinden, güpegündüz şehir eşkıyaları tarafından kaçırılmış ve canavarca hisle, saatlerce işkenceye, sözlü ve fiziki saldırıya maruz kalmıştır. Vücudundaki kırık ve yaralar nedeniyle ameliyat edilmiş, hastanede tedavi görmektedir. Bu işkenceyi uygulayan insan müsveddelerinin en ağır şekilde cezalandırılması konusunda davanın takipçisi olacağız.\"

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