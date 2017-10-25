Gaziantep'te kadını tartaklamakla suçlanan polis görevden uzaklaştırıldı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te kadını tartakladığı iddiasıyla bir polis memuru görevden uzaklaştırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan yazılı açıklamada, haberlere konu olan bir kadını tartakladığı iddia edilen polis memuru hakkında 17 Ekim tarihinde adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

\"Polis memuru hakkında adli ve idari soruşturma 17 Ekim 2017 tarihinde başlatılmıştır. Olayla ilgili personel 24 Ekim 2017 tarihinde görevden uzaklaştırılmıştır. Emniyet Teşkilatı olarak bu ve benzeri olaylara geçmişte olduğu gibi şimdi de kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Halkımızın can ve mal güvenliği için özveri ile çalışılmaya devam edilecek, bu tarz davranışlarda bulunan görevlilerimize hiçbir şekilde taviz verilmeyecektir.\"