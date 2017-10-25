Gaziantep'te kadını darp eden polis görevden alındı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bir kadını darp ettiği iddia edilen polis memuru görevinden uzaklaştırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün bir televizyon kanalında "Gaziantep'te kadına polis şiddeti" başlığıyla haber yer aldığı hatırlatıldı. Görüntülerdeki polis memuru hakkında adli ve idari soruşturmanın 17 Ekim'de başlatıldığına değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayla ilgili personel, 24 Ekim 2017 tarihinde görevden uzaklaştırılmıştır. Emniyet teşkilatı olarak bu ve benzeri olaylara geçmişte olduğu gibi şimdi de kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Halkımızın can ve mal güvenliği için özveriyle çalışılmaya devam edilecek, bu tarz davranışlarda bulunan görevlilerimize hiçbir şekilde taviz verilmeyecektir."