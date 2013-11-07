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Yaşam

Gaziantep'te iş merkezinde yangın: 3 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var

Gaziantep'te Hacı Büyükbeşe İş Merkezi’nde yangın meydana geldi. İş merkezinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede yayıldı

07 Kasım 2013 14:03

Gaziantep'te, trikotaj ve konfeksiyon üretimi yapılan bir iş merkezinde yangın çıktı. Dumandan etkilenenler hastaneye götürülürken, çok sayıda itfaiye ekibi, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangında 3 işçi öldü, 7'si ağır 50'ye yakın kişi yaralandı.

Olay, saat 10.20 sıralarında Gaziler Caddesi’nde bulunan 3 katlı Hacı Büyükbeşe İş Merkezi’nde meydana geldi. İş merkezinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede yayıldı. İçeriyi kaplayan dumanlar, iş merkezinde paniğe neden oldu. Trikotaj ve konfeksiyon üretimi yapılan işyerlerinde çalışanlar kendilerini dışarı atarken, itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istendi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir yandan iş merkezinde bulunanları tahliye edip, diğer yandan yangına müdahale etmeye başladı. Yetersiz kalınması üzerine takviye itfaiye ve sağlık ekiplerin yönlendirildiği ve halen yoğun dumanın hakim olduğu iş merkezinin içinde kalan işçi olup olmadığı araştırılıyor.

 

Güzelbey: 3 vatandaşımızı kaybettik

 

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey, iş merkezinde çıkan yangında 3 vatandaşın yaşamını yitirdiğini söyledi. Halen itfaiyenin soğutma çalışmasını sürdürdüğü iş merkezine gelerek incelemelerde bulunan ve itfaiye ekiplerinden bilgi alan Asım Güzelbey, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığını söyleyen Güzelbey, "Maalesef yangında 3 vatandaşımızı kaybettik, çok sayıda vatandaşımız da dumandan etkilendi ve hastanelerde tedavi görüyor" dedi.

Öte yandan, halen soğutma çalışmalarının sürdüğü iş merkezinin çevresine çıkan yollar ulaşıma kapatılırken, bölgede polisler yoğun güvenlik önlemi aldı. İlk dakikalarda dumandan etkilenenlerin ambulansların yanı sıra polis araçları ile hastaneye taşındığı öğrenildi. İş merkezi yakınlarında çok sayıda ambulans hazır bekletiliyor.

 

 

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