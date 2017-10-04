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Gaziantep'te hırsızlık olaylarına 11 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, 37 hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan 19 şüpheliden 11'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

04 Ekim 2017 00:19

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, 37 hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan 19 şüpheliden 11\'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmada güvenlik kamera kayıtları, tanık beyanları ve olay inceleme sonucunda elde edilen delillerden yola çıkılarak kent genelinde 11 Eylül- 2 Ekim tarihleri arasında meydana gelen 21 işyeri, 4 kurum, 3 ikamet, 7 otodan, 1 açıktan ve 1 otomobil hırsızlığı olmak üzere toplam 37 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Bu hırsızlıklarla ilgili ise 19 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden mahkemeye çıkarılan 11\'i tutuklandı, 8\'i ise serbest bırakıldı.
Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, kentte 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren toplam 442 faili meçhul hırsızlık olayının aydınlatıldığı bu olaylara karıştığı tespit edilerek yakalanan 451 şüpheli 171\'inin tutuklandığı belirtildi.

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