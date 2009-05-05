Gaziantep'te haraç cinayeti

Gaziantep'te bir esnaf, kendisinden haraç istediğini iddia ettiği kişiyi tabancayla vurarak öldürdü.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Düztepe Mahallesi Özdemirbey Caddesi'nde manifaturacılık yapan Bekir A, kendisinden haraç istediğini öne sürdüğü Ömer Abar'ı iş yerine çağırdı.



Bekir A, tartıştığı Ömer Abar'ı tabancayla vurarak öldürdü.



Abar'ın cesedi, otopsi için Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Gözaltına altına alınan Bekir A'nın, ifadesinde, Ömer Abar'ı haraç istediği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.



Yetkililer, Ömer Abar'ın hırsızlık, fuhuş ve ruhsatsız tabanca bulundurma suçlarından çok sayıda sabıkası bulunduğunu bildirdi.



