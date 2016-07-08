Gaziantep'te göle dönen yollarda araçlar mahsur kaldı

Gaziantep’te öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış, yaşamı felç etti. Bazı ev ve işyerlerini su basarken, çok sayıda araç da yollarda mahsur kald

Kentte başlayan sağanak yağmur nedeniyle birçok ev ve işyerini su bastı. Rögar ve su tahliye kanallarının tıkanması nedeniyle bazı caddeler göle döndü, araçlar mahsur kaldı.

Baskın yaşanan ev ve işyerlerindeki vatandaşlar, itfaiye ve belediye ekiplerince kurtarıldı. Sürücülerin ve vatandaşların zor anlar yaşadığı sağanak nedeniyle birçok hasarlı kaza meydana geldi.

Su birikintilerinin oluştuğu caddelerde polisler, sürücüleri yönlendirerek trafik akışını sağladı. Yetkililer, vatandaşları su baskınlarına karşı uyardı.