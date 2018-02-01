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Gaziantep'te FETÖ'ye 1 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında KHK ile kapatılan özel okulda öğretmenlik yapan 1 kişi, gözaltına alınıp 1 kişi tutuklandı

01 Şubat 2018 22:10

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında KHK ile kapatılan özel okulda öğretmenlik yapan 1 kişi, gözaltına alınıp 1 kişi tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında KHK ile kapatılan özel okulda öğretmenlik yapan ismi açıklanmayan 1 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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