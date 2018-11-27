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Gaziantep'te, FETÖ/PDY'nin sözde müdür yardımcısı tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, terör örgütü FETÖ/PDY'nin Kahramanmaraş askeri mahrem yapılanmasında sözde müdür yardımcısı olarak görev yapan A

27 Kasım 2018 20:12

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, terör örgütü FETÖ/PDY\'nin Kahramanmaraş askeri mahrem yapılanmasında sözde müdür yardımcısı olarak görev yapan A.K. tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca silahlı terör örgütü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik soruşturma kapsamında; örgütün şifreli haberleşme programı olan ByLock kullandığı tespit edilen A.K. gözaltına alındı. Emniyette yapılan incelemede Kahramanmaraş\'ın askeri mahrem yapılanmasında müdür yardımcısı konumuyla yönetici olarak faaliyet gösterdiği saptanan A.K. sorgulamasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak ceazevine konuldu.

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