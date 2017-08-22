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Gaziantep'te FETÖ'den 2 kişi tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, darbe girişiminin ardından mesleklerinden ihraç edilen 1 savcı ve 1 üsteğmen, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandı

22 Ağustos 2017 02:46

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, darbe girişiminin ardından mesleklerinden ihraç edilen 1 savcı ve 1 üsteğmen, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme sistemi \'ByLock\' kullandığı tespit edilen 1 savcı ve 1 üsteğmen gözaltına alındı. Haklarında daha önce yakalama kararı bulunan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı. 

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