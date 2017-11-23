Gaziantep'te FETÖ operasyonuna 2 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik şirketlere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2\'si tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında polis tarafından bazı şirketlere operasyon düzenlendi. Operasyonda İ.K., V.C., M.A. ve A.K. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk edilen; örgüte finans sağladığı ve örgütle iltisaklı vakıflarda görev yaptığı tespit edilen İ.K ile örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandığı tespit edilen V.C. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler M.A. ve A.K. ise, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.