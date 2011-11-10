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Gaziantep'te fabrikanın çatısı çöktü: 2 ölü GAZİANTEP (A.A)

10 Kasım 2011 17:04

-Gaziantep'te fabrikanın çatısı çöktü: 2 ölü GAZİANTEP (A.A) - 10.11.2011 - Gaziantep'te bir iplik fabrikasının çatı ve duvarlarının çökmesi sonucu, enkaz altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti. BüyükŞahinbey Beldesi yakınlarında bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Gümüşmekik İplik Fabrikası'nın çatı ve duvarları, henüz belirlenemeyen bir nedenle yıkıldı. Enkaz altında kalan işçiler Kazım Çelik (38) ile Mehmet Baş (33) ağır yaralandı. Arkadaşları tarafından enkazın altından çıkartılan Çelik ile Baş, kaldırıldıkları Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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