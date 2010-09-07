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GAZİANTEP'TE EL KAİDE OPERASYONU GAZİANTEP (A.A)

07 Eylül 2010 19:38

-GAZİANTEP'TE EL KAİDE OPERASYONU GAZİANTEP (A.A) - 09.07.2010 - Gaziantep'te terör örgütü El Kaide'ye yönelik yapılan operasyonda, 3'ü Afganistan'da silahlı eğitim aldığı bildirilen 5 kişi yakalandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süre takip edilen ve Gaziantep'te faaliyet gösterdikleri belirlenen terör örgütü El Kaide üyesi 5 kişinin kimlikleri belirlendi.  Şahinbey ilçesinde, çeşitli adreslere yapılan operasyonlarda, terör örgütü El Kaide üyesi oldukları iddiasıyla S.D, A.A, İ.A, M.C. ve İ.P. gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, 1 adet tabanca, örgütsel bilgilerin kayıtlı olduğu 5 bilgisayar, örgütün Afganistan'da eğitim kamplarında verilen silahlı eğitimlerin görüntülerinin kayıtlı olduğu CD'ler ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alınan 5 zanlıdan, A.A, İ.A. ve İ.P'nin terör örgütü El Kaide'nin Afganistan'daki kamplarında silahlı eğitim gördükleri ve bu amaçla bir çok defa Afganistan'a gittikleri belirlendi. Zanlıların, örgüte eleman kazandırmak amacıyla faaliyetlerde bulundukları, bu amaçla örgüt adına çeşitli propaganda çalışmaları yürüttükleri iddia edildi. Emniyetteki ilk ifadelerinin ardından 5 zanlı, Malatya Emniyet Müdürlüğüne gönderildikleri bildirildi. Gaziantep dışında terör örgütü El Kaide'ye yönelik yapılan operasyonlarda, Malatya'da 3, İstanbul'da 15 ve Antalya'da da 5 kişinin gözaltına alındığı ve zanlıların sorgularının sürdüğü öğrenildi.

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